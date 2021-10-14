Минск сообщил, что новые полномочия Всебелорусского народного собрания пока не определили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Окончательное решение по обновленным полномочиям Всебелорусского народного собрания и его делегатам пока не принято, работа над данными вопросами продолжается. Об этом в четверг сообщила журналистам председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, отвечая на вопрос ТАСС на полях Евразийского женского форума.

"Кто будет являться делегатом Всебелорусского народного собрания, какие полномочия, сейчас эти вопросы все дорабатываются", - рассказала она.

При этом Кочанова подчеркнула, что Всебелорусскому народному собранию планируется посвятить целый раздел в обновленной конституции. "Мы видим, что такая форма должна быть в нашей стране, которая позволит не просто иметь совещательный, такой рекомендательный характер, как было до этого, когда мы рассматривали [на Всебелорусском народном собрании] вопросы только социально экономического развития в большей степени, - добавила она. - Сегодня речь идет о придании конституционной нормы Всебелорусскому народному собранию".

В четверг Кочанова также сообщила, что референдум по вопросу принятия обновленной Конституции планируется провести в конце февраля 2022 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание правом осуществлять общественный контроль над новым главой государства, что позволит придерживаться принципа сдержек и противовесов в новой системе политического управления. Он также предположил, что собранию можно передать функции по формированию состава Центризбиркома и Конституционного суда, а также наделить его правом вносить изменения в основной закон. При этом Лукашенко отмечал, что "не стоит тащить в ВНС лишние функции", так как форма правления в стране должна остаться президентской.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Александр Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По словам председателя Конституционного суда и главы Конституционной комиссии Петра Миклашевича, предлагается изменить 53 статьи основного закона и добавить 14 новых. Суть предлагаемых изменений заключается в том числе в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Планируется определить в полном объеме законодательную функцию парламента, расширив его контрольные и кадровые полномочия. Кроме того, предлагается расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти.