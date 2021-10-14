США заявили, что привержены стабильным и предсказуемым отношениям с Россией

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заверила вице-премьера России Алексея Оверчука в том, что Вашингтон привержен поддержанию стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, распространенном по итогам состоявшейся в четверг в Вашингтоне встрече Оверчука и Шерман.

Как уточняется в документе, в переговорах также принял участие заместитель госсекретаря США по экономическим делам Хосе Фернандес. Он и Шерман встретились с Оверчуком, чтобы подтвердить "приверженность США стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям" с Россией, отмечает Прайс. Кроме того, сообщает он, отдельно с Оверчуком встретился американский спецпосланник по вопросам климата, бывший госсекретарь США Джон Керри, который высказался за то, чтобы Москва принимала "более мощные действия" в борьбе с глобальным потеплением.

По словам Прайса, Шерман, помимо прочего, призвала "Россию делать больше, чтобы гарантировать европейскую энергетическую безопасность".

При этом она повторила призыв Керри, по мнению которого Москве следовало бы увеличить вклад в общие усилия по борьбе с глобальным изменением климата к многосторонней встрече на высшем уровне, предстоящей в Глазго в конце октября, свидетельствует Прайс.

В заключение, проинформировал он, Шерман и Фернандес "призвали Россию обеспечить справедливое отношение к американским компаниям" на своем рынке и работать над снятием возникающих у Вашингтона к Москве вопросов относительно "торгового и инвестиционного климата".

Наконец, Шерман "подчеркнула сохраняющуюся приверженность США свободе слова в интернете", добавил официальный представитель Госдепартамента.