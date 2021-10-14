Спикер белорусского парламента заявила, что Минск не боится западных санкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Белоруссия не боится санкций со стороны Запада и будет доносить до мирового сообщества правдивую информацию о ситуации в стране. Об этом заявила в четверг председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания (парламента) Наталья Кочанова.

"Говорят уже про пятый пакет санкций в отношении нашей страны <...>. Мы будем делать все и доносить правду о том, что происходит в нашей стране, чтобы мировое сообщество знало истинную информацию о происходящих процессах в нашей стране. И поверьте, никакие санкции нам не страшны, потому что мы понимаем, что правда на нашей стороне", - рассказала она журналистам на полях третьего Евразийского женского форума.

Руководство ряда европейских государств и США не признает результаты прошлогодних президентских выборов и считает чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранительных органов по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения против Белоруссии. К настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых подпали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Готовится пятый пакет западных санкций.