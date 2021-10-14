США и ЕС заявили, что ожидают консультаций по координации политики в отношении России

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Евросоюз с нетерпением ожидают начала двусторонних консультаций высокого уровня для координации своей политики в отношении России. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам прошедших в американской столице переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В середине июня по итогам саммита США - ЕС было принято решение запустить специальный формат консультаций высокого уровня для координации политики Брюсселя и Вашингтона на российском направлении. "Госсекретарь и верховный представитель Боррель обсудили события, касающиеся Афганистана, и с нетерпением ожидают начала диалога США - ЕС на высоком уровне по России, а также следующего раунда диалога США - ЕС на высоком уровне по Китаю, который состоится позднее в этом году", - отметил дипломат.

Госсекретарь также приветствовал стратегию ЕС по Индо-Тихоокеанскому региону. Блинкен и Боррель "договорились начать консультации высокого уровня по Индо-Тихоокеанскому региону в конце 2021 года".

Во время встречи руководитель американского внешнеполитического ведомства "подчеркнул необходимость дальнейшего прогресса в рамках переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС". "Госсекретарь и верховный представитель также подчеркнули свою решительную поддержку усилий, направленных на восстановление демократического порядка в Венесуэле", - отметил Прайс.

Стороны "также обсудили общую обеспокоенность ростом цен на энергоносители и их влиянием на восстановление мировой экономики, а также договорились провести министерскую встречу Совета США - ЕС по энергетике в начале 2022 года".

"Госсекретарь вновь подтвердил поддержку Соединенными Штатами более мощной и эффективной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность и совместима с НАТО. Он и верховный представитель подчеркнули свое намерение начать специальный диалог по вопросам безопасности и обороны, как это было согласовано на июньском саммите США - ЕС, и поручили своим командам изучить масштабы и условия проведения такого диалога", - заключил официальный представитель Госдепартамента.