Шерман назвала продуктивной свою встречу с Оверчуком

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман назвала продуктивной прошедшую в четверг в Госдепартаменте встречу с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.

"Сегодня у нас с вице-премьером России Алексеем Оверчуком состоялась продуктивная встреча", - написала она в Twitter. "США продолжат работать над стабильными и предсказуемыми отношениями с РФ, призывая при этом [Москву] к более активным действиям по борьбе с изменением климата и обеспечению европейской энергетической безопасности", - добавила Шерман.

Встреча проходила в закрытом для прессы режиме. Оверчук ранее заявил ТАСС, что переговоры прошли отлично.

Оверчук прибыл накануне в американскую столицу, чтобы возглавить российскую делегацию на проходящей в Вашингтоне осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка (ВБ). Как ожидается, 14-15 октября он встретится с президентом ВБ Дэвидом Мэлпасом и руководителем входящей в ВБ Международной финансовой корпорации Макхтаром Диопом. Ранее также сообщалось о запланированных встречах с представителями вашингтонской администрации и американского бизнеса.