Саакашвили из тюрьмы призвал жителей Грузии к всеобщему примирению

ТБИЛИСИ, 14 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в тюрьме, призвал жителей республики объединиться, помириться и отказаться от реваншизма. Письмо с призывом бывшего президента зачитал на митинге в Тбилиси в четверг его адвокат Ника Гварамия.

"Мы все должны объединиться, будь то внутри страны или за ее пределами. Сейчас не время делить друг друга по какому-то признаку - ни по партийному, ни по другому. Настало время вызволения и спасения Грузии, а для этого необходимо единство. Очень важно осознать, что нашему обществу и стране необходимо большое примирение и каждый из нас должен быть готов к этому", - написал Саакашвили.

Экс-лидер Грузии также заявил, что следует отказаться от идей реваншизма. "Для страны жизненно важным является прекратить унижать друг друга и сеять ненависть, а также простить друг друга. Об этом я пишу из тюрьмы, незаконно осужденный, однако на воле в первую очередь я буду руководствоваться таким душевным стремлением. Еще один реванш и месть уничтожат наше общество и окончательно разрушат нашу страну", - говорится в его письме.

Митрополит Николоз в среду навестил Саакашвили в тюрьме, после чего заявил о необходимости всеобщего примирения. Он также выразил надежду, что бывший грузинский лидер вскоре покинет пенитенциарное учреждение. О необходимости примирения заявили и другие высшие иерархи Грузинской православной церкви. В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая в четверг на соответствующий вопрос, сказал, что будет лишь рад, если Саакашвили и его партия признают свои ошибки и преступления и извинятся перед обществом.

В Тбилиси на площади Свободы в четверг состоялась многотысячная акция оппозиционной партии "Единое национальное движение" с требованием освободить Саакашвили. Митинг объявлен завершенным. Демонстранты, которые съехались в грузинскую столицу со всех концов страны, расходятся мирно. Каких-либо эксцессов не было.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября накануне первого тура выборов в местные органы власти. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Он покинул Грузию в 2013 году, после чего против него там возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - суд заочно приговорил его к трем и шести годам тюрьмы.