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Соцсеть LinkedIn больше не будет функционировать в Китае

Решение принято из-за новых нормативных требований властей Китая к интернет-ресурсам

ТАСС, 14 октября. Администрация социальной сети профессиональных контактов LinkedIn приняла решение прекратить работу локализованной версии платформы в Китае из-за новых нормативных требований властей к интернет-ресурсам. Соответствующее заявление опубликовано в четверг в официальном блоге соцсети.

"Мы <...> сталкиваемся с гораздо более сложной операционной средой и повышенными требованиями к соблюдению нормативных требований в Китае. Учитывая это, мы приняли решение в конце этого года закрыть текущую локализованную версию LinkedIn, с помощью которой люди в Китае получают доступ к глобальной платформе", - говорится в сообщении.

В LinkedIn добавили, что новая стратегия соцсети будет сосредоточена на помощи китайским специалистам в поиске работы в КНР и местным компаниям в поиске квалифицированных кандидатов.

"Позже в этом году мы запустим InJobs, новое автономное приложение для поиска работы на территории Китая", - сообщила администрация платформы. Как отмечается, анонсированное приложение не предполагает возможностb делиться публикациями и не выполняет функции соцсети.

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