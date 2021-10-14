Минобороны Азербайджана опровергло обвинения в причастности к перестрелке в Карабахе

БАКУ, 14 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана отвергло обвинения в нарушении режима прекращения огня в Карабахе.

"На территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, произошла перестрелка между незаконными армянскими вооруженными отрядами", - говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы ведомства. В министерстве подчеркнули, что "азербайджанская армия не имеет отношения к инциденту".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.