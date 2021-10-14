Псаки: переговоры по СВПД не увенчаются успехом, если Иран будет требовать слишком много

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Консультации, связанные с ядерной программой Ирана, не увенчаются успехом, если Тегеран будет требовать от Вашингтона больше, чем готов предложить сам. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Мы искренне и непоколебимо настроены на значимое дипломатическое взаимодействие с целью взаимного возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] и поиска решений по всему спектру касающихся Ирана вопросов, которые вызывают у нас опасения", - сказала она. "Мы добиваемся взаимного возвращения к соблюдению СВПД. Если Иран требует больше и предлагает меньше, эти переговоры не увенчаются успехом", - подчеркнула Псаки.

Комментируя призывы израильской стороны разработать планы, которые стали бы альтернативой достижению договоренностей с Ираном по атому, Псаки отметила: "Мы сосредоточены на дипломатии. На данном этапе мы прилагаем усилия к этому. Я не стану отвечать сейчас на гипотетические вопросы".

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в СВПД.

Представители государств - участников соглашения проводят и отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня. 21 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки вновь начнутся в австрийской столице в течение нескольких недель.