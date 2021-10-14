Зеленский посетит Великобританию в конце октября

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в конце месяца отправится с визитом в Великобританию. Об этом сообщил посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Дом", опубликованном в четверг.

"В ближайшее время мы ожидаем высокую делегацию <...> - в конце этого месяца приезжает в Соединенное Королевство президент Украины", - проинформировал посол.

По его словам, стороны проведут оценку тех договоренностей, которых Украина и Великобритания достигли в ходе визита Зеленского в Лондон год назад. "Позднее у нас будет заседание стратегического диалога. <...> Поэтому я надеюсь, что министры иностранных дел Украины и Великобритании смогут пересмотреть, что было сделано за год, и направить усилия на будущее", - отметил Пристайко.

Предыдущий визит Зеленского в Великобританию состоялся в октябре 2020 года. Тогда он встретился с внуком королевы Елизаветы II принцем Уильямом и его супругой герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемском дворце. Кроме того, президент провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которых было подписано соглашение о политическом, торговом и стратегическом партнерстве между двумя странами. Помимо встречи с главой кабмина, в программу визита Зеленского вошли переговоры со спикером Палаты общин (нижняя палата парламента Великобритании) Линдси Хойлом и британскими инвесторами.