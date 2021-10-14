Талибы запретили вырубку леса и контрабанду древесины в Афганистане

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Сформированный радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временный кабинет министров Афганистана издал указ о запрете на вырубку леса и контрабанду древесины в стране. Соответствующее заявление опубликовал в четверг на своей странице в Twitter представитель радикалов, заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

"Постановлением правительства сегодня принято решение о строжайшем запрете на вырубку леса, а также на незаконную продажу и контрабанду древесины. Службы безопасности и власти в провинциях должны внимательно за этим следить и пресекать подобные действия", - указано в тексте.

Долгое время древесина была одним из основных источников энергии в Афганистане, однако неконтролируемые вырубки лесов в совокупности с изменением климата привели к значительному сокращению количества деревьев и, как следствие, к загрязнению окружающей среды. По оценкам международных экспертов, только в период с 1990 по 2005 год общая площадь лесных массивов на афганской территории сократилась на треть.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2015 году общая площадь лесов в Афганистане составляла 1,35 млн гектаров, или 2,1% территории страны. Свергнутое талибами афганское правительство планировало увеличить к 2025 году территорию лесного покрова до 1,9 млн гектаров, то есть до уровня, предшествовавшего началу 2000-х годов.

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.