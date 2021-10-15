Украина получит от Британии ракетное вооружение и военные корабли

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Великобритания поставит Украине ракетное вооружение и два тральщика. Стороны запланировали ряд других мероприятий в рамках модернизации украинских военно-морских сил, сообщил посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в опубликованном в четверг интервью телеканалу "Дом".

"В ближайшее время будут приобретены два действующих корабля [тральщики]. Их не надо будет строить, они сразу войдут в состав ВМС Украины, - отметил дипломат. - Это современные корабли, которые используются в ВМС Великобритании. Они имеют самое современное вооружение, <...> соответствуют всем стандартам НАТО". По его словам, Украина также получит "ракетное вооружение", что поможет стране значительно усилить свою военно-морскую мощь.

Кроме того, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. "Будет начато строительство кораблей меньшего класса на Украине и в Великобритании", - сказал посол.

Базы для ВМС Украины

Пристайко напомнил, что в рамках совместного двустороннего сотрудничества запланирована работа по строительству двух военно-морских баз. "Это будет два абсолютно новых порта, которых так не хватает нашим вооруженным силам и нашему флоту", - отметил он. "Это первые две базы, которые будут построены. Есть проекты, есть британская компания, которая будет интегратором этого проекта, работы уже начались", - сообщил он, уточнив, что для оплаты работ Украина будет использовать кредитные средства.

По словам дипломата, в новых портах будут базироваться войска, проходить тренировки, а также будет жить персонал с семьями. Базы будут построены по стандартам НАТО, заверил посол. "Одна база будет на Азовском море, другая - на Черном", - уточнил он. "Нам много что нужно сделать, чтобы сбалансировать возможности России и Украины в Черном море. Но мы не гонимся за балансом, мы понимаем, что мы можем рассчитывать на поддержку наших партнеров и друзей - тех, что находятся в Черном море <...>. Мы не собираемся нападать на Россию, наше задание - защитить наше побережье", - сказал Пристайко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Бердянске Запорожской области и в Очакове Николаевской области будут построены две базы ВМС.

В октябре 2020 года между Украиной и Великобританией было подписано соглашение о политическом, торговом и стратегическом партнерстве.