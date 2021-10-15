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Секретариат ООН направит трех экспертов на выборы в Венесуэлу

Они пройдут 21 ноября

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Секретариат ООН принял решение направить на региональные и муниципальные выборы в Венесуэле в ноябре трех экспертов. Об этом говорится в распространенном в четверг секретариатом сообщении.

"Команда из трех экспертов будет направлена в страну в ноябре, чтобы следить за избирательным процессом и представить генеральному секретарю независимый внутренний отчет о проведении выборов", - отмечается в документе.

В секретариате ООН указали, что эксперты направляются по запросу Национального избирательного совета Венесуэлы (государственный орган, отвечающий за организацию выборов) и не являются наблюдателями. В частности, они не могут делать оценочных публичных заявлений относительно организации выборов и их результатов.

Выборы в местные органы власти пройдут в Венесуэле 21 ноября.

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