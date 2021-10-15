Лидер Южной Кореи и его жена ревакцинировались от коронавируса

СЕУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и его супруга Ким Чжон Сук привились в пятницу бустерными дозами вакцины от коронавируса. Об этом сообщила администрация главы государства.

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"В соответствии с принятыми Минздравом правилами о ревакцинации Мун Чжэ Ин и Ким Чжон Сук были привиты дозой вакцины производства компании Pfizer", - отмечается в сообщении. Южнокорейский лидер и его жена вакцинировались препаратом компании AstraZeneca в марте и апреле.

К настоящему времени в стране число полностью вакцинированных граждан составило 31,6 млн, или 61,6% населения. Власти попытаются увеличить темпы вакцинации, чтобы уже к концу этого месяца достичь уровня 70%.