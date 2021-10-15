{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Лидер Южной Кореи и его жена ревакцинировались от коронавируса

Они привиты дозой вакцины компании Pfizer

СЕУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и его супруга Ким Чжон Сук привились в пятницу бустерными дозами вакцины от коронавируса. Об этом сообщила администрация главы государства.

На эту тему
Сильно ли упала эффективность вакцин? Это опасно? Главное о пандемии из зарубежных СМИ
Сильно ли упала эффективность вакцин? Это опасно?

"В соответствии с принятыми Минздравом правилами о ревакцинации Мун Чжэ Ин и Ким Чжон Сук были привиты дозой вакцины производства компании Pfizer", - отмечается в сообщении. Южнокорейский лидер и его жена вакцинировались препаратом компании AstraZeneca в марте и апреле.

К настоящему времени в стране число полностью вакцинированных граждан составило 31,6 млн, или 61,6% населения. Власти попытаются увеличить темпы вакцинации, чтобы уже к концу этого месяца достичь уровня 70%.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
Япония выразила России протест из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы
Глава МИД страны Тосимицу Мотэги подчеркнул, что это неприемлемо
Читать полностью