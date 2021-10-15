Представители Сеула, Вашингтона и Токио обсудят в США возобновление диалога с КНДР

СЕУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Дипломаты Республики Корея, США и Японии проведут на следующей неделе трехстороннюю встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудят совместные усилия, направленные на возвращение КНДР за стол переговоров по денуклеаризации. Об этом сообщил в пятницу южнокорейский МИД.

По его данным, спецпредставитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док и его американский и японский коллеги Сон Ким и Такэхиро Фунакоси проведут трехсторонние переговоры 19 октября. Им будет предшествовать серия двусторонних встреч, отмечает министерство.

Ожидается, что на повестку также будет вынесено недавнее предложение президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о необходимости подписания документа, который положит формальный конец Корейской войне 1950-1953 годов, завершившейся временным перемирием. Кроме того, стороны могут обсудить меры гуманитарной поддержки КНДР и вопрос о стыковке железнодорожных путей Севера и Юга.

Предыдущие трехсторонние консультации спецпредставителей состоялись в прошлом месяце в Токио. На них обсуждались различные варианты возвращения Пхеньяна к диалогу, в том числе возможность поставок ему гуманитарной помощи.

Первая встреча южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшаяся в апреле 2018 года, привела к серии контактов на высшем уровне не только между Севером и Югом Кореи, но и между Пхеньяном и Вашингтоном. Однако мирный процесс остановился после того, как в ходе саммита в Ханое в феврале 2019 года Ким Чен Ын и занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп не смогли достичь договоренности по принципиальным вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. Затем по инициативе КНДР также прекратились межкорейские обмены и диалог.