Молдавию на саммите СНГ представит премьер-министр

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Президенты восьми стран СНГ примут участие в заседании Совета глав государств Содружества, еще две республики - Армения и Молдавия - будут представлены премьер-министрами. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Исполнительном комитете СНГ.

"Откроет заседание президент Белоруссии, председательствующей в этом году в СНГ. На саммите выступят президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Армению и Молдавию будут представлять премьер-министры этих государств", - отметили в минской штаб-квартире СНГ.

Заседание Совета глав государств пройдет в режиме видеоконференции. Одним из центральных моментов на встрече станет принятие главами делегаций заявления по случаю 30-летия Содружества Независимых Государств. Также соответствующие заявления лидеров стран СНГ будут приняты по вопросам обеспечения биологической безопасности и развития взаимодействия в сфере миграции.

На заседание выносятся также два документа, касающиеся взаимодействия в сфере безопасности. Как уточнили в Исполкоме СНГ, речь идет о Договоре о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о решении, касающемся руководителя Антитеррористического центра СНГ. Сейчас этот пост занимает Андрей Новиков, срок его полномочий истекает 31 декабря. Кроме того, планируется утвердить соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов и объявить город Комрат в Молдавии культурной столицей Содружества в 2023 году.

Участникам встречи предстоит принять решение о председательстве в Содружестве в 2022 году. Предусматривается, что председательствовать в СНГ в следующем году станет Республика Казахстан.