МИД ДНР предупредил ОБСЕ о риске эскалации в Донбассе из-за похищения наблюдателя ЛНР

ДОНЕЦК, 15 октября. /ТАСС/. Донецк выразил протест по факту похищения украинскими военными наблюдателя Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Об этом в пятницу заявила полпред Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

"Вчера от лица полномочного представителя ДНР на минской площадке была направлена нота в адрес спецпредставителя ОБСЕ на Украине и в контактной группе, а также в адрес главы СММ ОБСЕ, в которой мы выразили категорический протест против недопустимых действий Киева. Более того, мы обратили внимание посредников на риск создания опасного прецедента", - цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

По ее словам, при отсутствии должной реакции со стороны международной организации сохраняется риск новых подобных инцидентов, что в свою очередь "неминуемо вызовет ситуацию, когда напряженность на линии соприкосновения вырастет в десятки, если не в сотни раз".

Никонорова отметила, что под угрозой оказались и работы по ремонту объектов критически важной инфраструктуры, которые проводились под наблюдением СЦКК. Это, по словам полпреда, может привести к коллапсу в водоснабжении Донбасса и эскалации на линии соприкосновения.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у Золотого офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Украинская делегация в контактной группе заявила, что представители ЛНР в СЦКК "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ". ЛНР потребовала от Киева немедленно освободить представителя республики в СЦКК, однако украинская сторона в течение того дня несколько раз переносила время передачи захваченного офицера, в итоге сорвав освобождение наблюдателя. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что продолжение диалога с Киевом в рамках Минска представляется бессмысленным до освобождения представителя республики.

В четверг Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении обвинения Косяку по статье о создании незаконных вооруженных формирований. В СБУ заявили, что задержанный якобы "вел разведку позиций Вооруженных сил Украины под видом разминирования".