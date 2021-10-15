Новый президент Эстонии заявил, что готов встретиться с Путиным

РИГА, 15 октября. /ТАСС/. Новый президент Эстонии Алар Карис заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с другими мировыми лидерами. Об этом он сказал в интервью Латвийскому телевидению.

"Если есть какой-то вопрос, и он хорошо подготовлен, и это хороший повод поговорить с господином Путиным, то, разумеется, я это сделал бы, но не только с ним, а и с другими мировыми державами", - передает его слова в пятницу объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

Карис также выступил за налаживание диалога со всеми соседями, в том числе с Россией. "Мы хотим отношений со всеми соседями, - сказал президент Эстонии. Россия - сложная соседка, но это не значит, что нам не следует разговаривать".

По словам Кариса, сотрудничество Эстонии с другими балтийскими республиками "происходит если не чрезвычайно хорошо, то определенно хорошо". При этом, по мнению президента Эстонии, крайне важно формировать альянс не только между странами Балтии, но и с другими государствами.

В апреле 2019 года прошлый президент Эстонии Керсти Кальюлайд побывала в Москве, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства Эстонии. Позднее ее принял в Кремле российский лидер Владимир Путин, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов между официальными лицами РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Кальюлайд пригласила Путина посетить балтийскую республику.

Бывший директор Эстонского национального музея Алар Карис был избран новым президентом страны 31 августа по итогам голосования в парламенте республики. Он сменил на президентском посту избранную в 2016 году Керсти Кальюлайд. 11 октября Карис официально вступил в должность президента Эстонии. Срок его полномочий составляет пять лет.