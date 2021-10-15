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Кризис на Украине

Возле штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке проходит акция протеста против захвата наблюдателя ЛНР

По данным Донецкого агентства новостей, в акции принимают участие около 50 человек

ДОНЕЦК, 15 октября. /ТАСС/. Акция протеста против захвата наблюдателя Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка украинскими военными проходит в пятницу в Донецке. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По данным агентства, протестующие собрались возле гостиницы "Парк-инн", где располагается донецкая штаб-квартира ОБСЕ. В акции принимают участие около полусотни человек. Собравшиеся скандируют: "Свободу Андрею!"

Ранее МИД Донецкой народной республики предупредил ОБСЕ о возможной эскалации в Донбассе из-за похищения наблюдателя ЛНР в СЦКК.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у Золотого офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с украинской стороной СЦКК работ по очистке дороги. ЛНР потребовала от Киева немедленно освободить представителя республики. В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предъявлении обвинения Косяку по статье о создании незаконных вооруженных формирований. В СБУ заявили, что задержанный якобы "вел разведку позиций Вооруженных сил Украины под видом разминирования".

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