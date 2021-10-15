ЕС осудил решение России провести перепись и военный призыв в Крыму

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Евросоюз осудил проведение Россией переписи населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября, а также проведение очередного призыва в Вооруженные силы России с 1 октября. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Евросоюз осуждает решение РФ провести перепись населения на нелегально аннексированной (так в Брюсселе называют воссоединение Крыма с Россией на основании референдума - прим. ТАСС) украинской территории Крыма с 15 октября по 14 ноября и начало еще одной призывной кампании с 1 октября", - говорится в документе.

Внешнеполитическая служба ЕС пообещала, что Евросоюз будет продолжать добиваться "прекращения оккупации Крыма", а также будет продолжать поддерживать санкционную политику против жителей полуострова на основании своей политики непризнания воссоединения Крыма с Россией.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.

В среду и.о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнул, что Россия является суверенным государством и "на своей территории имеет право проводить учения, размещать любые объекты, объявлять призывы в армию для своих граждан". Военная деятельность России в Крыму и других регионах РФ "направлена исключительно на защиту целостности страны и граждан, проживающих на ее территории", указал дипломат.