Лукашенко: опыт Союзного государства Белоруссии и РФ может помочь интеграции в ЕАЭС и СНГ

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Опыт Союзного государства России и Белоруссии может выступить локомотивом интеграционных процессов в ЕАЭС и СНГ. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции.

"В сложившихся условиях опыт Союзного государства вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов, предложив для ЕАЭС и СНГ лучшие наработки", - сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что целесообразно принятие конкретных шагов по сопряжению региональных интеграционных процессов. "Полагаю, что актуальные вопросы повестки дня в формате СНГ должны учитывать происходящее в Большой Евразии, а по отдельным темам [должны быть] синхронизированы с проблематикой, обсуждаемой в рамках ОДКБ и ШОС", - сказал Лукашенко. По его словам, все это "было бы реальным вкладом в гармонизацию подобных процессов с соседними региональными объединениями в целях экономической консолидации Евразии и формирования большого евразийского партнерства".

Лукашенко подчеркнул, что за три десятилетия Содружество прошло непростой путь становления и "стало признанной международным сообществом региональной организацией". Он отметил, что "в целях укрепления роли и веса Содружества необходимо предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке". "В условиях нестабильности в мире кооперация взаимодополняемых экономик государств СНГ имеет решающее значение, - заявил Лукашенко. - Нигде, ни на каких рынках нас никто не ждет, рынки давно уже поделены. Поэтому дай бог удержать свои, здесь нам надо искать свое счастье".

По его словам, в СНГ важное значение придается развитию общего экономического пространства, ведется работа по соглашению о свободной торговле услугами, сокращению до минимума ограничений и изъятий из режима свободной торговли товарами, а также по вопросам устранения технических барьеров, унификации правил и процедур государственных закупок.