Алиев отметил особую роль Путина в прекращении военных действий в Карабахе

БАКУ, 15 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил особую роль президента РФ Владимира Путина в прекращении военных действий Карабахе.

"Хотел бы еще раз отметить особую роль президента Российской Федерации Владимира Путина в прекращении военных действий [в Карабахе], что позволило избежать тысяч жертв с обеих сторон", - сказал азербайджанский лидер, выступая в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в формате видеоконференции.

Постконфликтный период в регионе Карабаха в целом проходит спокойно, сказал он. "Постконфликтный период в целом проходит спокойно. Говорю "постконфликтный", потому что нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских оккупационных сил с территорий Азербайджана", - заявил Алиев.

Передача военнопленных

Азербайджан передал Армении всех армянских военнопленных, задержанных во время войны, добавил Алиев. "Азербайджан передал всех военнопленных, задержанных во время войны раньше, чем Армения передала азербайджанских военнопленных нам", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что "члены диверсионной группы", которые были заброшены в тыл ВС Азербайджана спустя две недели после подписания 9 ноября прошлого года трехстороннего заявления о полном прекращении военных действий в Карабахе и задержаны азербайджанскими военнослужащими, "согласно международным конвенциям, не могут считаться военнопленными".

По его словам, Азербайджан готов начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности. "Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условиях взаимного признания территориальной целостности. И готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Азербайджан готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс", - сказал Алиев.