Пашинян отметил решающую роль Путина в прекращении 44-дневной войны в Карабахе

ЕРЕВАН, 15 октября. /ТАСС/. Россия и лично ее президент Владимир Путин сыграли решающую роль в прекращении 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу на онлайн-заседании Совета глав стран - участниц СНГ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Как вы все знаете, благодаря посредническим усилиям РФ 9 ноября 2020 года удалось достичь прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным в результате посреднических усилий Москвы, в Нагорном Карабахе были размещены миротворцы РФ, обеспечивающие его безопасность. РФ и лично президент Путин сыграли решающую роль в прекращении 44-дневной войны", - отметил он.

Пашинян предложил усилить трехсторонние механизмы расследования инцидентов в Карабахе. "Несмотря на все политические усилия и вопреки трехстороннему заявлению, люди продолжают гибнуть в Нагорном Карабахе на армяно-азербайджанской границе. В этой связи я предлагаю усилить трехсторонние механизмы расследования инцидентов и соблюдения режима прекращения огня", - сказал он.

Также премьер-министр Армении заявил, что страна надеется в ближайшее время достичь конкретных результатов по открытию региональных коммуникаций с Азербайджаном. "Трехсторонняя группа вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана работает над открытием транспортных коммуникаций, и мы надеемся достичь конкретных результатов в ближайшем будущем. Это означает, что мы получим железнодорожную и автомобильную связь с РФ и железнодорожную связь с Ираном по территории Азербайджана, а он получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахичеванской автономной республикой по нашей территории", - отметил он.

Пашинян надеется, что Азербайджан освободит армянских военнопленных и других удерживаемых лиц без предварительных условий, и готов завершить передачу Баку карты минных полей тех территорий, которые перешли Азербайджану в результате военных действий в Карабахе осенью 2020 года.

Также он сообщил, что Армения надеется на поддержку России и других международных партнеров в деле демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. "Еще одной важной задачей для достижения прочного мира является демаркация и делимитация границ между Арменией и Азербайджаном. Мы готовы начать этот процесс, и в этом вопросе также надеемся на поддержку России и других наших международных партнеров", - отметил он.

Пашинян заявил, что возобновление переговорного процесса по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в рамках минской группы ОБСЕ является важным фактором для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. "Конечно же, главным вопросом является подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Для этого мы считаем важным восстановить переговорный процесс в рамках сопредседательства минской группы ОБСЕ. Сопредседатели в последние месяцы в своих заявлениях неоднократно отмечали необходимость возобновления мирного процесса по урегулированию нагорнокарабахского конфликта", - сказал он.