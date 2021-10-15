Россия и АСЕАН готовятся провести саммит в конце октября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовятся к проведению саммита в конце октября. Об этом сообщил генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой в видеообращении к участникам конференции, приуроченной к 25-летию диалогового партнерства и 30-летию отношений России и АСЕАН.

"Обе стороны интенсивно готовятся к проведению четвертого саммита Россия - АСЕАН, чтобы отметить 30-летие отношений в конце октября", - сказал он, отметив, что саммит предоставит возможность еще больше укрепить и наметить будущее направление стратегического сотрудничества РФ и АСЕАН.

По его словам, сотрудничество РФ и АСЕАН непрерывно растет в различных областях. "Приоритетные области нашего сотрудничества - это информационные технологии, противодействие терроризму и международной преступности, инвестиции, наука и инновации", - отметил генсек.

Международная научно-практическая конференция "Россия и АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР): динамика взаимодействия, региональные процессы и глобальный контекст" проходит в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) "К 30-летию внешней политики новой России" в МГИМО.