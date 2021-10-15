Пакистан принял на вооружение систему ПВО НIMADS китайской разработки

ИСЛАМАБАД, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана приняли на вооружение разработанную в Китае ракетную систему противовоздушной обороны HQ-9/P HIMADS. Об этом сообщает в пятницу газета Daily Pakistan со ссылкой на министерство обороны страны.

Церемония по случаю постановки НIMADS на боевое дежурство состоялась в четверг в Центре командования ПВО пакистанской армии в Карачи (провинция Синд) с участием начальника штаба сухопутных сил генерала Камара Джаведа Баджвы.

"Внедрение HIMADS значительно усилит комплексную многоуровневую интегрированную противовоздушную оборону", - говорится в пресс-релизе Управления по общественным связям пакистанского оборонного ведомства. - Система включает ракеты класса "земля - воздух" большой дальности, которые являются оружием стратегического назначения".

В Минобороны подчеркнули, что эта система способна одновременно обнаруживать и перехватывать несколько воздушных целей, включая самолеты, крылатые ракеты и другое оружие вне зоны видимости на дальностях более 100 км с вероятностью поражения одной ракетой.

Комплекс ПВО дальнего действия HQ-9/P HIMADS был разработан в Китае на основе российского ЗРК С-300. Считается, что он стал первым китайским комплексом ПВО, способным сбивать баллистические ракеты. Детали поставок HQ-9/P HIMADS Пакистану не раскрываются.