ФРГ предложила расширить санкции против Белоруссии для недопущения перевозки мигрантов

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Правительство ФРГ предложило ЕС расширить санкции против властей Белоруссии с целью не допустить перевозки нелегальных мигрантов в Европу. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель МИД Германии Андреа Зассе.

"Что касается ситуации на польско-белорусской границе, мы находимся в тесном контакте с институтами ЕС и членами Евросоюза и мы постоянно изучаем, как можем применить имеющиеся у нас средства, в том числе санкции, чтобы добиться изменения действий со стороны Минска", - сказала она. Зассе напомнила, что ЕС ранее ввел санкции против властей Белоруссии. "На наш взгляд, они оказывают свое воздействие", - считают в МИД.

"К тому же правительство ФРГ предложило расширить санкционный режим ЕС в отношении Белоруссии с целью целенаправленного противодействия контрабанде людей политического использования мигрантов", - сообщила Зассе.

Вместе с тем в германском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что власти Ирака приостановили прямые рейсы в Минск после предупреждения о последствиях содействия перевозке нелегальных мигрантов. "Действия Белоруссии направлены не только против отдельных государств - Польши или Литвы, - но против всего ЕС. Мы, разумеется, говорим со странами происхождения и транзита мигрантов, чтобы ясно дать понять, что помощь в контрабанде неприемлема и что ЕС не оставит это без последствий", - утверждала Зассе.

"Наши переговоры с Ираком, например, оказали воздействие и привели к тому, что Ирак приостановил прямые рейсы в Минск", - подытожила она.

Нелегальные мигранты в Германии

В среду федеральная полиция ФРГ сообщила, что более 4,3 тыс. нелегальных мигрантов прибыли с начала августа через Белоруссию в Германию (через территорию Польши). В основном речь идет о выходцах из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана.

В понедельник представитель МВД ФРГ подтвердил, что в ведомстве ведется расследование случаев перевозки нелегальных мигрантов в Германию через Белоруссию и Польшу. По его словам, на территории Германии расследование направлено в том числе против возможных организаторов и тех, кто стоит за этим. При этом в МВД ФРГ уточнили, что расследованием занимаются земельные органы юстиции и местные прокуратуры.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Власти Польши ранее приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.