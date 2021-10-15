Глава Туркмении высказался за участие СНГ в создании транспортных коридоров в Евразии

ТАСС, 15 октября. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов высказался за участие стран СНГ в создании транспортных коридоров по линиям "Север - Юг" и "Восток - Запад". Он заявил об этом, выступая в пятницу на саммите СНГ в режиме видеоконференции.

"Среди приоритетов в стратегии выделим такие направления, как транспорт, топливно-энергетический комплекс, связь и коммуникации, промышленная кооперация, торговля, инновации технологии. Это те сектора, в которых мы можем успешно конкурировать на международных рынках, предлагать потенциальным партнерам выгодные условия", - сказал президент Туркмении, затрагивая принятую стратегию экономического развития СНГ до 2030 года.

"В этом контексте подчеркиваем важность продвижения экономических векторов и интересов СНГ за географические пределы Содружества, интегрирование в наши проекты сопредельных стран и соседних регионов. В первую очередь это касается транспортно-транзитной инфраструктуры, оптимизации и расширения поставок энергоносителей и прокладки новых линий связи и коммуникаций", - заявил президент Бердымухамедов. "Считаем, что решающим фактором успешного сотрудничества в этих сферах является деятельное участие стран Содружества в создании устойчивых транспортно-транзитных коридоров по линиям "Север - Юг" и "Восток - Запад", - сказал лидер Туркмении.

