ФБР предупредило о планах хакеров напасть на сектор водоснабжения США

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Хакеры выбрали своей целью сектор водоснабжения и очистки сточных вод Соединенных Штатов. С таким предупреждением, сообщила газета The Hill, выступили в четверг сразу несколько федеральных ведомств США, включая ФБР, Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности, Агентство по охране окружающей среды и Агентство национальной безопасности.

В их совместном уведомлении, адресованном соответствующим ведомствам и службам, говорится об "осуществляемой со стороны как известных, так и неизвестных исполнителей злонамеренной киберактивности, нацеленной на информационно-технологические и операционные сети, системы и вспомогательные устройства сектора систем водоснабжения и утилизации сточных вод [WWS]". Агентства предупредили профильные ведомства о необходимости принятия срочных мер для защиты всей их инфраструктуры.

"Эта активность, включая попытки нарушения целостности системы путем осуществления несанкционированного проникновения в нее, угрожает способности WWS предоставлять чистую питьевую воду и эффективно управлять [утилизацией и очисткой] сточных вод в районах, где [WWS] осуществляет такую деятельность", - цитирует издание указанное предупреждение. В нем подчеркивается, что в последнее время федеральные ведомства фиксируют рост киберугроз в отношении всех "жизненно важных инфраструктурных секторов" страны.

"Недавние инциденты с вымогательством [после внедрения вирусов в электронные системы ряда американских компаний] и осуществляемые угрозы объясняют, почему владельцы и операторы всех жизненно важных инфраструктур должны сделать обеспечение кибербезопасности своим наиважнейшим приоритетом", - заявил газете старший помощник директора Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности Эрик Голдстейн.

Он отметил, что борьба с электронными вымогателями начинается не в день, когда те выдвигают свои требования, шантажируя возможными последствиями. "Она начинается задолго до того через принятие превентивных мер, изложенных в этом совместном предупредительном уведомлении", - сказал Голдстейн.