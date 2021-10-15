Рахмон заявил, что кризис в Афганистане создал серьезную угрозу безопасности странам СНГ

ДУШАНБЕ, 15 октября. /ТАСС/. Военно-политический кризис в Афганистане является серьезной угрозой безопасности странам СНГ. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятницу в ходе онлайн-заседания Совета глав государств Содружества.

"Военно-политический и гуманитарный кризис в Афганистане создал серьезную угрозу безопасности нашим странам", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что приход к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ), который Советом Безопасности ООН внесен в список террористических групп, "еще больше осложнил обстановку" в этом соседнем для Таджикистана государстве.

Рахмон сообщил, что Таджикистан рассчитывает на поддержку стран - участниц СНГ в вопросе создания единого списка террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории стран Содружества. "Нас также беспокоит деятельность ряда запрещенных в наших странах организаций, которые используют площадки международных и региональных структур для оправдания своих противозаконных действий. В этой связи рассчитываем, что предложенная Таджикистаном <…> идея о создании единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории участников, будет совместно реализована", - заявил президент.

Он также отметил, что приоритетом Содружества в области обеспечения региональной безопасности остается противодействие терроризму, экстремизму во всех его проявлениях - незаконному обороту наркотиков, оружия, киберпреступности и трансграничной организованной преступности. Рахмон напомнил, что за период деятельности СНГ созданы и функционируют соответствующие механизмы сотрудничества, прежде всего антитеррористический центр. "Важно продолжать реализацию принятых документов и осуществлять дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы СНГ в области обеспечения безопасности", - подчеркнул лидер Таджикистана.

Также президент Таджикистана призвал страны - участницы СНГ к усилению сотрудничества в области биологической безопасности и борьбы с изменением климата. "Возрастающие риски в области биологической безопасности связаны с проблемой изменения климата, диктуют острую необходимость наращивания нашего сотрудничества по этим направлениям", - сказал глава государства.

Ситуация в Афганистане

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабмин не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства, а также женщин.