Лидеры стран СНГ выступили за усиление позиций Содружества в мире

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Лидеры государств - участников СНГ считают возможным дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках Содружества и выступают за усиление его позиций в мире.

"Считаем нашей общей задачей дальнейшую реализацию потенциала Содружества, усиление его позиций на международной арене и обеспечение его дальнейшего динамичного развития", - говорится в заявлении глав государств - участников СНГ по случаю 30-летия образования Содружества.

В документе отмечено, что лидеры стран СНГ рассматривают торгово-экономическое взаимодействие как ключевой фактор дальнейшего углубления экономической интеграции и устойчивого развития государств СНГ. В связи с этим лидеры стран Содружества заявили о стремлении к формированию благоприятных условий для эффективного экономического сотрудничества, полноценного функционирования зоны свободной торговли, перехода заинтересованных государств к более глубокой экономической интеграции.

Главы государств заявили, что считают необходимым направить усилия на стабильный экономический рост за счет развития зеленой экономики, цифровизации, промышленной кооперации, широкого применения инноваций, развития международных транспортных коридоров, комплексного и рационального использования имеющихся природных и экономических ресурсов, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения системы содействия занятости населения, создания благоприятных условий для граждан государств СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах содружества, а также наращивания сотрудничества между деловыми кругами и расширения партнерских связей в рамках мировой экономической системы.

Лидеры стран Содружества также подчеркнули важность сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. "Категорически не приемлем идущие вразрез с приговором международного военного трибунала в Нюрнберге попытки фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма. Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - подчеркивается в заявлении глав государств СНГ.

Проблемы безопасности

Лидеры стран Содружества отметили продолжающееся нарастание факторов, негативно влияющих на международную безопасность, среди которых попытки игнорирования общепризнанных принципов и норм международного права, международный терроризм, экстремизм, трансграничная организованная преступность, производство и оборот наркотиков, использование информационных технологий в преступных целях и другие транснациональные угрозы, в том числе эпидемиологические.

"Подтверждая центральную координирующую роль ООН, заявляем о готовности сотрудничать в противодействии всему спектру современных вызовов и угроз", - говорится в документе.

Главы стран СНГ подчеркнули необходимость сотрудничества в борьбе за укрепление всеобъемлющей стабильности в мире как основы обеспечения равной безопасности для всех. Как говорится в документе, страны СНГ обеспокоены тем, что поступательное развитие стран осложняется негативным воздействием ряда внешних факторов, среди которых рост мировой нестабильности, обострение геополитического и геоэкономического соперничества, применение отдельными государствами односторонних ограничительных мер, идущих вразрез с нормами международного права, попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также значительное влияние на международные процессы длительной пандемии коронавируса.

Борьба с биологическими угрозами

Совет глав государств СНГ считает важным укрепление взаимодействия в сфере противодействия угрозам биологического характера.

"Главы государств СНГ отмечают, что возрастающие риски в области биобезопасности требуют совместных усилий всех государств - участников СНГ по противодействию угрозам биологического характера", - отмечается в заявлении.

Участники саммита подтвердили важность укрепления правовой базы СНГ в сфере биологической безопасности, в том числе в целях формирования основы для дальнейшего развития сотрудничества "по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения эффективности борьбы с инфекционными болезнями, реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, общественного здравоохранения, санитарной охраны территорий".

Главы государств подчеркнули важность обмена информацией о возможных угрозах и рисках для биологической безопасности стран Содружества и подтвердили значимость соблюдения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Совет глав стран СНГ подчеркнул "недопустимость создания международных механизмов, дублирующих функции конвенции и действующих в обход Совета Безопасности ООН".

Лидеры стран Содружества отметили также необходимость проведения совместных профилактических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения и распространения инфекционных болезней и выразили готовность "к активному взаимодействию по тематике обеспечения биобезопасности на площадках организаций системы ООН, в том числе Всемирной организации здравоохранения, в целях формирования консолидированной линии государств - участников СНГ на указанном направлении".

Борьба с незаконной миграцией

Главы стран СНГ считают необходимым расширять сотрудничество в сфере противодействия незаконной миграции.

"Главы СНГ призывают продолжить совместную работу по расширению сотрудничества государств - участников СНГ в сфере противодействия незаконной миграции, торговле людьми и связанным с ней преступлениям в соответствии с законодательством и международными обязательствами государств - участников СНГ", - говорится в документе. При этом страны СНГ подтверждают готовность "в условиях ситуаций чрезвычайного характера сотрудничать в целях своевременного и безопасного возвращения мигрантов и членов их семей в государства их постоянного проживания, в том числе путем предоставления возможности беспрепятственного транзита через территории государств - участников СНГ".

Стороны также подчеркнули "необходимость усилить взаимодействие стран СНГ по вопросам приема государствами своих граждан, подлежащих административному выдворению, реадмиссии и депортации из другого государства - участника СНГ в соответствии с их международными обязательствами". Отсюда следует необходимость дальнейшего развития и совершенствования договорно-правовой базы СНГ в сфере миграции, в том числе актуализации подходов при заключении двусторонних договоров, "регламентирующих вопросы трудовой деятельности, включая организованный набор граждан, и реадмиссии".

Страны СНГ также подтвердили важность разработки, внедрения и активного использования национальных и международных цифровых платформ для оптимизации оформления въезда, пребывания и трудоустройства мигрантов в странах СНГ.