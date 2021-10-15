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Социал-демократы победили на выборах в Бундестаг с 25,7% голосов

Блок ХДС/ХСС набрал 24,1%
Зал заседаний Бундестага AP Photo/Markus Schreiber
Описание
Зал заседаний Бундестага
© AP Photo/Markus Schreiber

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии победила на прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг, получив 25,7% голосов. Таковы официальные окончательные результаты голосования, которые представил в пятницу в Бундестаге глава ЦИК ФРГ Георг Тиль.

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Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Либеральная Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9% голосов.

Как ранее сообщала федеральная избирательная комиссия (ЦИК) ФРГ, явка на выборах в Бундестаг (парламент) составила 76,6%, что несколько выше, чем в 2017 году (76,2%). При этом самая высокая среди всех 16 федеральных земель активность избирателей была зарегистрирована в Баварии. Там явка составила 79,8%, что немного выше, чем на предыдущих федеральных выборах в 2017 году (тогда пришло 78,1%). Самое низкое же число желающих проголосовать наблюдалось в Саксонии-Анхальт, где на выборы пришли 67,9% избирателей.

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