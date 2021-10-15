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Главой Антитеррористического центра СНГ назначили начальника Академии ФСБ Евгения Сысоева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Евгений Сысоев сменяет на этом посту генерал-полковника Андрея Новикова, который руководил центром в течение 15 лет

ТАСС, 15 октября. Начальник Академии ФСБ России генерал-полковник Евгений Сысоев утвержден на пост руководителя Антитеррористического центра СНГ. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на онлайн-заседании Совета глав государств Содружества.

Ранее предложение о назначении на этот пост с 1 января 2022 года вынес глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Евгений Сергеевич сменяет на посту руководителя Антитеррористического центра генерал-полковника Новикова Андрея Петровича, который в течение 15 лет эффективно руководил данным центром и достойно проявил себя во всех отношениях", - сказал президент.

Лукашенко в качестве председателя совета пожелал Сысоеву успехов в его профессиональной деятельности на этом посту, а также поблагодарил Новикова за многолетнюю службу.

Сысоев окончил физико-технический (1982 год) и юридический (1993 год) факультеты Томского государственного университета, а также Высшие курсы КГБ СССР в Минске (1984 год). С 2005 по 2013 годы он служил на различных должностях оперативного и руководящего составов региональных управлений ФСБ России. С 2013 года занимал должность заместителя директора ФСБ России - руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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