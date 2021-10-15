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Вице-адмирала Бена Ки назначили новым командующим ВМС Великобритании

В должности первого морского лорда Великобритании он сменил адмирала Тони Радакина, который станет новым начальником штаба обороны Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Вице-адмирал Бен Ки получил назначение на должность первого морского лорда Великобритании - главы Королевского ВМФ и всех британских Военно-морских сил, которые также включают в себя Королевскую морскую пехоту. Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу на сайте Минобороны Соединенного Королевства.

До настоящего момента 55-летний Ки занимал пост командующего совместными операциями всех видов британских вооруженных сил. В частности, в августе под его руководством была организована операция по эвакуации подданных королевства и помогавших им афганцев из Кабула. В 2019 году за свою военную службу он стал командором ордена Британской империи.

В должности первого морского лорда Великобритании Ки сменил адмирала Тони Радакина, который станет новым начальником штаба обороны Соединенного Королевства. 55-летний Радакин будет первым с 2001 года представителем флота в роли профессионального главы британских вооруженных сил и самого старшего военного советника министра обороны и премьер-министра.

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