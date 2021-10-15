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Напавшего на людей в норвежском Кунгсберге арестовали на четыре недели

Жертвами теракта стали пять человек

ХЕЛЬСИНКИ, 15 октября. /ТАСС/. Норвежский суд принял решение об аресте на четыре недели мужчины, совершившего нападение в городе Кунгсберге, в результате которого были убиты пять человек. Об этом сообщило в пятницу Норвежское телеграфное бюро.

Полиция безопасности Норвегии в четверг заявила, что считает совершенное в среду в Кунгсберге нападение терактом. Психическое состояние нападавшего изучат судебные психиатры.

37-летний гражданин Дании, имя которого - Эспен Андерсен Бротен - приводят норвежские СМИ, вооруженный луком и стрелами, убил пять человек - четырех мужчин и одну женщину в возрасте от 50 до 70 лет. Еще трое ранены.

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