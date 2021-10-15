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Задержание Саакашвили в Грузии

Адвокаты Саакашвили считают, что президент Грузии должна его помиловать

Правозащитник Бека Басилая указал на прецеденты, когда Саломе Зурабишвили принимала решения об освобождении политических заключенных, несмотря на ранее сделанные ею заявления

ТБИЛИСИ, 15 октября. /ТАСС/. Защита экс-президента Грузии Михаила Саакашвили надеется, что его освобождение может произойти в результате помилования нынешним грузинским лидером Саломе Зурабишвили. Об этом свидетельствует заявление, сделанное в пятницу адвокатом Саакашвили Бека Басилая.

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"Самым эффективным путем [освобождения Саакашвили] будет решение, принятое Саломе Зурабишвили. К сожалению, она опередила события и с самого начала встала в такую позу, что не примет решения о помиловании. Однако у нас есть прецеденты, когда она принимала решения об освобождении политических заключенных, несмотря на ранее сделанные ею заявления", - сказал Басилая журналистам.

Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября. В тот же день Зурабишвили выступила с заявлением, в котором отметила, что никогда не помилует бывшего грузинского президента. В настоящее время Саакашвили отбывает наказание в тюрьме города Рустави. Он считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты: суд заочно приговорил его к трем и шести годам тюрьмы.

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗурабишвили, СаломеЗадержание Саакашвили в Грузии
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