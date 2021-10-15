Адвокаты Саакашвили считают, что президент Грузии должна его помиловать

ТБИЛИСИ, 15 октября. /ТАСС/. Защита экс-президента Грузии Михаила Саакашвили надеется, что его освобождение может произойти в результате помилования нынешним грузинским лидером Саломе Зурабишвили. Об этом свидетельствует заявление, сделанное в пятницу адвокатом Саакашвили Бека Басилая.

"Самым эффективным путем [освобождения Саакашвили] будет решение, принятое Саломе Зурабишвили. К сожалению, она опередила события и с самого начала встала в такую позу, что не примет решения о помиловании. Однако у нас есть прецеденты, когда она принимала решения об освобождении политических заключенных, несмотря на ранее сделанные ею заявления", - сказал Басилая журналистам.

Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября. В тот же день Зурабишвили выступила с заявлением, в котором отметила, что никогда не помилует бывшего грузинского президента. В настоящее время Саакашвили отбывает наказание в тюрьме города Рустави. Он считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты: суд заочно приговорил его к трем и шести годам тюрьмы.