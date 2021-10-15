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В рамках СНГ создадут Совет председателей высших судов

Одной из его основных функций станет обмен информацией о национальном законодательстве и судебной практике, а также практике применения национальными судами международных договоров о правовой помощи и правовых отношениях, заключенных в рамках СНГ

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Совет председателей верховных (высших) судов будет сформирован в рамках СНГ. Это предусмотрено соглашением, утвержденным Советом глав государств по итогам состоявшегося в пятницу заседания.

В документе говорится, что к компетенции совета предлагается отнести "содействие реализации международных договоров и иных актов в сфере правового сотрудничества, принятых в рамках СНГ, координацию взаимодействия судебных органов стран Содружества по оказанию правовой помощи, признанию и разрешению исполнения судебных актов, организацию подготовки и повышения квалификации судей и работников судов".

Предусматривается, что одной из основных функций Совета глав верховных судов станет обмен информацией о национальном законодательстве и судебной практике, а также практике применения национальными судами международных договоров о правовой помощи и правовых отношениях, заключенных в рамках СНГ.

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