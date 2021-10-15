СМИ: парламент Австрии в ноябре может лишить Курца иммунитета по запросу следствия

ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Парламент Австрии в ноябре рассмотрит вопрос о снятии иммунитета с председателя Австрийской народной партии (АНП), бывшего канцлера страны Себастьяна Курца. Это будет сделано для продолжения расследования антикоррупционной прокуратуры в отношении политика по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием, сообщило в пятницу Австрийское агентство печати.

В возглавляемой Курцем АНП заявили, что поддержат соответствующий запрос о снятии иммунитета с их лидера, потому что это предоставит возможность экс-канцлеру Австрии в ходе следствия опровергнуть выдвинутые против него обвинения. Сам Курц намерен доказать, что подозрения в отношении него являются ложными.

Антикоррупционная прокуратура в четверг направила запрос в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии с целью снятия депутатского иммунитета с Курца, поскольку он после ухода с поста канцлера перешел на работу в парламент.

Курц покинул пост канцлера Австрии из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Следствие считает, что он был причастен к предполагаемому финансированию за счет бюджетных средств предвзятых соцопросов и информационных материалов, подготовленных в пользу его политической партии. Курц остался лидером АНП и занял кресло председателя ее фракции в Национальном совете.