СДПГ, "зеленые" и либералы ФРГ договорились перейти к коалиционным переговорам

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) договорились перейти от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным на пути к созданию нового правительства ФРГ. Об этом говорится в опубликованном в пятницу по итогам встречи лидеров партий заявлении.

"Мы убеждены в том, что мы можем заключить амбициозный и надежный коалиционный договор", - говорится в документе.

Потенциальный будущий канцлер ФРГ, кандидат от СДПГ Олаф Шольц по итогам консультаций отметил, что "удалось договориться по общему документу, который является основой для принятия решения [о коалиционных переговорах]". "Это очень хороший результат, который ясно дает понять, что в Германии может быть образовано правительство", - сказал он. Ранее Шольц выразил уверенность в том, что новый кабмин в Германии будет сформирован до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Зондирующие переговоры проводятся с целью понять готовность партий к компромиссам в случае участия в новом правительстве, после них начинаются собственно коалиционные переговоры, когда будут по пунктам разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора, и распределяться министерские посты. По сути, переход к коалиционным переговорам означает, что СДПГ, "зеленые" и СвДП устранили основные разногласия и сформируют кабмин.

Коалицию в составе СДПГ, "зеленых" и либералов в Германии называют "Светофором" (по цветам, символизирующим партии). На федеральном уровне такой альянс еще ни разу не правил, но на региональном он существует, например, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Большинство жителей Германии - 62%, как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные телеканалом Цэ-дэ-эф, - считают такой вариант коалиции наиболее оптимальным для будущего страны, 19% охарактеризовали подобный альянс как нежелательный, а для 16% опрошенных этот вопрос вообще не представляет никакого интереса. В опросе, проводившемся с 12 по 14 октября, приняли участие 1 329 человек.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9% голосов.