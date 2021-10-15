Эрдоган пообещал, что борьба Турции в Сирии станет совсем иной

АНКАРА, 15 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что борьба Анкары в Сирии в будущем станет совсем иной. Об этом он сообщил журналистам после пятничной молитвы.

"В Сирии усиливаются Рабочая партия Курдистана (РПК) и "Силы народной самообороны" (СНС) благодаря поддержке со стороны коалиционных сил во главе с США. До какого-то момента мы терпели, и в последний раз двое наших полицейских стали жертвами [нападения РПК и СНС]. В предстоящий период наша борьба с ними будет продолжаться совсем по-другому. Мы будем вести борьбу как с террористическими организациями, которых поддерживают США, так и с силами режима [президента Сирии Башара Асада]. Мы решительно настроены в этом вопросе", - отметил Эрдоган.

Турецкий президент не уточнил, как именно может измениться борьба республики в Сирии. Однако в последнее время в Анкаре стали значительно чаще звучать заявления о готовности "покончить с присутствием" курдских формирований на севере Сирии.