Армения сообщила, что передала РФ данные о попытке убийства армянских военных в Карабахе

ЕРЕВАН, 15 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении передала российским коллегам данные о попытке убийства вооруженными силами Азербайджана шести армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу говорится в заявлении ведомства.

"Согласно договоренности, достигнутой генпрокурорами Армении, РФ и Азербайджана об оперативном обмене информацией по уголовным делам на линии соприкосновения, представителям прокуратуры РФ в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) были переданы данные о попытке убийства и ВС Азербайджана военнослужащих армии обороны Арцаха и нарушениях режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.