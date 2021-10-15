{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Армения сообщила, что передала РФ данные о попытке убийства армянских военных в Карабахе

ЕРЕВАН, 15 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении передала российским коллегам данные о попытке убийства вооруженными силами Азербайджана шести армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу говорится в заявлении ведомства.

"Согласно договоренности, достигнутой генпрокурорами Армении, РФ и Азербайджана об оперативном обмене информацией по уголовным делам на линии соприкосновения, представителям прокуратуры РФ в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) были переданы данные о попытке убийства и ВС Азербайджана военнослужащих армии обороны Арцаха и нарушениях режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Число погибших в результате теракта в мечети в Афганистане возросло до 62
Ранены около 70 человек
Число погибших в результате теракта в мечети в Афганистане возросло до 62
Читать полностью