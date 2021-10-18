Эрдоган угрожает новой операцией в Сирии. К чему может привести обострение

Затянувшееся присутствие турецких войск в Сирии создает для Анкары все больше проблем, чем преимуществ. При этом турецкая сторона не торопится уходить из арабской республики и даже наращивает там военное присутствие. Разбираемся, почему Турция остается в Сирии, какие цели там преследует и почему не может так просто завершить эту кампанию.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на минувшей неделе вновь заявил о готовности провести военную операцию в Сирии. Это стало уже второй такой угрозой турецкого лидера, прозвучавшей с начала октября. Последней каплей, по словам Эрдогана, стало нападение 10 октября курдских боевиков на турецких полицейских в сирийском городе Азаз. Как сообщало издание Daily Sabah, ополченцы из YPG запустили управляемую ракету в турецкий бронетранспортер, в результате чего погибли двое правоохранителей и еще двое получили ранения. Курдский вопрос Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) — одна из причин, по которой Анкара формально остается в Сирии. Военные пытаются не допустить кооперации между курдами, живущими на юге Турции, с курдскими ополченцами на севере арабской республики. Для Анкары единое курдское движение — угроза не только для безопасности, но и для целостности страны.

За последние годы турецкая армия проводила в Сирии несколько "антитеррористических" операций: "Щит Евфрата" в 2016 году, "Оливковая ветвь" в 2018 году и "Источник мира" в 2019-м. И если "Щит Евфрата" был направлен в том числе и на борьбу с боевиками "Исламского государства" (запрещено в РФ), то последние две — исключительно против воюющих с исламистами курдов. По итогам операции "Источник мира" в 2019 году Анкара создала в сирийских провинциях Хасеке и Ракка 30-километровую буферную зону вдоль турецкой границы. Она протянулась между городами Азаз и Джараблус, захватив Африн, а также территорию к востоку от реки Евфрат. Турция планировала искусственно наводнить регион лояльным арабским населением за счет беженцев и боевиков из Идлиба. Согласно меморандуму, заключенному между Анкарой и Москвой в 2019 году, все курдские подразделения и их вооружения должны были быть выведены из Манбиджа и Телль-Рифата. Проживающие в этом регионе курды отвели силы, но время от времени совершают вылазки против турецких войск и их прокси. Именно эта активность и беспокоит президента Эрдогана, который по итогам встречи с Владимиром Путиным в конце сентября призвал обеспечить выполнение российско-турецких договоренностей по курдам. Как заявил турецкий лидер, на встрече с Путиным он "особо подчеркнул проблему присутствия РПК и СНС ("Сил народной самообороны" — прим. ТАСС) в Москве". Идлибская зона Другое чувствительное для Турции место на сирийской карте — Идлиб. Это территория, которая давно находится под полным контролем турецких военных. В 2017 году там появилась зона деэскалации, куда переместились противники Асада из Восточной Гуты и южных областей страны.

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Турция, которая имеет влияние на повстанцев, должна была отделить радикалов от умеренных сил. Далее террористов полагалось разоружить и предать суду, а умеренных ввести в сирийский политический процесс. Однако работа по разоружению забуксовала либо же никаких "умеренных" в Идлибе так и не нашлось. Зона остается анклавом террористов, которые периодически атакуют позиции сирийских военных. В конце 2019 года вылазки идлибских боевиков спровоцировали наступление сирийской армии, которой удалось отбить часть территории, в том числе стратегически важное шоссе М-4, соединяющее провинции Латакия и Алеппо. Несмотря на успехи сирийской армии, основная часть Идлиба так и остается под контролем Турции. Согласно дополнениям к меморандуму от 2018 года, Анкара пообещала Москве обеспечить работу шоссе М-4 и расширить вокруг него периметр безопасности. В Москве октрыто заявляют, что недовольны темпами этого процесса. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, угроза в идлибской зоне не только сохраняется, но и усиливается, создавая опасность для российского контингента. "Турция после создания зоны деэскалации на северо-западе Сирии в 2017 году до сих пор не может разоружить экстремистские группировки, базирующиеся в провинции Идлиб, — рассказал ТАСС ливанский аналитик Нидаль Саби. — Очевидно, что президент Тайип Эрдоган не спешит этого делать и использует как карту в собственной региональной игре присутствие турецких войск и марионеточных формирований сирийской оппозиции на севере Алеппо". Кроме того, отметил специалист, турецкая артиллерия и боевики оппозиции ведут военные действия против курдских отрядов из созданной Анкарой пограничной буферной зоны на севере провинций Ракка и Хасеке. "Ловушка-22" Присутствие в стране США и Турции — единственная причина, по которой Дамаск не может окончательно завершить гражданскую войну и вернуть под контроль оставшиеся земли. Решение этой проблемы военным путем грозит лишь обострить затяжной кризис. Новое наступление сирийских военных на Идлиб приведет к тому, что в Турцию устремятся потоки беженцев. Анкара, которая и так приняла на своей территории миллионы сирийцев, не может допустить нового наплыва. В первую очередь по внутриполитическим причинам.

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