В полиции заявили, что нападение в Кунгсберге могло стать следствием болезни преступника

ХЕЛЬСИНКИ, 15 октября. /ТАСС/. Нападение в городе Кунгсберг могло быть спровоцировано болезнью преступника. Об этом сообщил в пятницу инспектор полиции Пер Томас Умхольт.

"Гипотеза, которая находит больше всего поддержки в первые дни, - это то, что провоцирующим фактором стала болезнь", - приводит его слова газета Verdens Gang.

Умхольт дал понять, что в настоящее время мужчина не подозревается в совершении террористических действий. "Дальнейшее расследование покажет, будет ли статья о терроризме применена в этом деле", - уточнил полицейский.

Ранее суд принял решение об аресте задержанного на четыре недели.

Спецслужбы Норвегии - Полиция безопасности - в четверг заявили, что считают совершенное в среду в Кунгсберге нападение терактом. Психическое состояние нападавшего изучают судебные психиатры.

37-летний гражданин Дании, имя которого - Эспен Андерсен Бротен - приводят норвежские СМИ, вооруженный луком и стрелами, убил пять человек - четырех мужчин и одну женщину в возрасте от 50 до 70 лет. Еще трое ранены.