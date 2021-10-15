ЛНР заявила, что прекращает контакты с Киевом в СЦКК до возвращения похищенного офицера

ЛУГАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) приостанавливает обсуждение любых вопросов с Киевом в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) до возвращения похищенного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК. Об этом заявил в пятницу глава представительства Михаил Филипоненко.

"В связи с нарушением украинской стороной взятых на себя обязательств, захватом и пленением наблюдателя СЦКК при выполнении своих служебных обязанностей, нами были предприняты следующие меры. Было поставлено условие украинской стороне, [о том, что] пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные, по выполнению работ на линии боевого соприкосновения. Ограничивается ряд маршрутов передвижения миссии ОБСЕ. Также мы поставили условие о прекращении обсуждения каких-либо вопросов до освобождения нашего сотрудника", - говорится в заявлении Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

"Освобождение нашего наблюдателя является главной и самой приоритетной задачей, и пока она не будет выполнена, пока наблюдатель не вернется на родину, мы не можем обсуждать и не будем обсуждать с Украиной более никакие вопросы", - подчеркнул он. "Как только Украина освободит нашего наблюдателя, мы готовы садиться за стол переговоров для обсуждения координационного механизма и возобновления проведения работ на линии боевого соприкосновения", - добавил Филипоненко.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у Золотого офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с украинской стороной работ по очистке дороги. ЛНР потребовала от Киева немедленно освободить представителя республики. В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предъявлении обвинения Косяку по статье о создании незаконных вооруженных формирований. В СБУ заявили, что задержанный якобы "вел разведку позиций Вооруженных сил Украины под видом разминирования".