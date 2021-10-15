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Министр промышленности Венесуэлы передал Борисову письмо Мадуро в адрес Путина

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что передал вице-премьеру РФ Юрию Борисову письмо от главы боливарианской республики Николаса Мадуро в адрес президента России Владимира Путина.

"В рамках заседания [российско-венесуэльской межправительственной комиссии в Москве] я воспользовался возможностью и торжественно вручил господину Борисову письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро в адрес президента РФ Владимира Путина, а также письмо от вице-президента Венесуэлы [по вопросам экономики и финансов] Тарека эль-Айссами своему партнеру, господину Борисову", - сказал Арреаса журналистам в пятницу по итогам заседания.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссия
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