Депутат Рады заявила, что Саакашвили не прекратит голодать, несмотря на ухудшение здоровья

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили испытывает проблемы со здоровьем на фоне двухнедельной голодовки в тюрьме города Рустави, однако не намерен ее прекращать. Об этом сообщила депутат украинского парламента от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, навестившая Саакашвили в тюрьме. Ее комментарий опубликовала в пятницу украинская служба "Радио Свобода" (в РФ признано иноагентом).

"Состояние его здоровья уже очень серьезно ухудшилось. Есть проблемы различного характера. Он не собирается прекращать голодовку. Потому что считает, что это единственная возможность доказать, что он не виноват", - отметила она.

По словам Ясько, к Саакашвили с воскресенья не пускают личного врача, а от других он отказывается сам. "Те врачи, которых предлагает нынешняя власть, - понятно, что это люди, которые, вероятно, могут быть ангажированы. И важно, конечно, чтобы личные врачи имели возможность его посетить. К сожалению, на данный момент их почему-то не пускают", - утверждает депутат. При этом Ясько подчеркнула, что бывший грузинский лидер "находится в хорошем моральном духе".

В комментарии телеканалу "Украина-24" Ясько добавила, что украинская сторона продолжает поиск вариантов помощи Саакашвили. Она уточнила, что украинский консул периодически посещает бывшего грузинского лидера. По ее словам, "обсуждаются разные правовые возможности" его возвращения на Украину или другие варианты его освобождения.

Ранее и адвокат Саакашвили Георгий Гелхаури, и его личный врач Николоз Кипшидзе сообщали, что в связи с ухудшением состояния здоровья ему требуется госпитализация. В свою очередь Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии опубликовала заявление, в котором говорится, что состояние здоровья бывшего лидера страны является удовлетворительным и жизненные показатели у него в норме.