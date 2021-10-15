Талибы подтвердили участие во встрече в московском формате по Афганистану 20 октября

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подтвердило свое участие в консультациях по Афганистану в московском формате, которые запланированы на 20 октября.

"Высокопоставленная делегация "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) посетит Москву с официальным визитом по приглашению российского руководства", - написал в пятницу на своей странице в Twitter представитель радикалов Альханафи Вардак.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала о том, что Москва ожидает приезда на следующей неделе делегации талибов для участия в консультациях по Афганистану в московском формате, которые запланированы на 20 октября. Этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.