Военные Таджикистана и РФ проведут 22 октября учения в рамках "Боевого братства - 2021"

ДУШАНБЕ, 15 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Таджикистана и России 22 октября проведут совместные маневры в рамках учений ОДКБ "Боевое братство - 2021". Об этом в пятницу сообщил ТАСС начальник пресс-центра Министерства обороны Таджикистана Фаридун Махмадализода.

"22 октября на полигоне Хомиён в Кулябе Хатлонской области Таджикистана запланированы двусторонние учения военнослужащих Таджикистана и России", - сообщил руководитель пресс-центра. По его словам, маневры состоятся в рамках предстоящих учений военного контингента Коллективных сил стран-участниц ОДКБ "Боевое братство - 2021", которые пройдут с 18 по 23 октября на полигоне Харбмайдон в Шаартузском районе этой же области вблизи таджикско-афганской границы. Как указал собеседник, для проведения учений будет задействована авиация, бронетехника и пехота, численность состава уточняется.

По данным Махмадализода, военнослужащие стран - участниц ОДКБ уже начали прибывать для участия в учениях. Он сообщил, что в настоящее время на месте находятся военнослужащие из Белоруссии, ожидаются участники из других стран организации.

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что свыше 5 тыс. человек примут участие в учениях "Боевое братство - 2021". По его словам, будет задействовано свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 650 единиц автобронетехники, до 20 самолетов, включая Су-24МР и Су-25, свыше 20 вертолетов Ми-8МТВ и Ми-24, а также 15 беспилотных летательных аппаратов.