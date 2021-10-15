Глава МИД Сербии: Приштина проводит спланированную кампанию этнического насилия

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Приштина проводит кампанию этнически мотивированного насилия против сербов в Косове. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Сербии Никола Селакович на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Косове.

"Теперь уже очевидно, что речь идет не о спорадических и изолированных случаях провокации со стороны Приштины, а об организованной кампании этнически мотивированного насилия против сербов", - сказал он.

Также Селакович заявил, что облавы в сербских анклавах, проведенные полицией Приштины 13 октября, показывают необходимость срочной реакции международного сообщества на ситуацию в регионе. "После событий 13 октября стало ясно, что для того, чтобы остановить Приштину, нужны срочные и решительные действия международного сообщества", - сказал он.

Глава МИД указал, что в результате обострения в последние недели оказался под угрозой диалог между Белградом и Приштиной, который продолжается уже 10 лет. Министр призвал к его возобновлению, а международных посредников - к поддержке этих усилий.

Обстановка в регионе

Ситуация в Косове и Метохии резко обострилась, когда полиция непризнанного Косова провела в среду утром спецоперацию в населенной преимущественно сербами северной части города Косовска-Митровица и ворвалась в ряд торговых точек для проверки языка документации. Сотни проживающих в городе сербов вышли на улицы, стали собираться на месте инцидента, блокировать движение грузовиками и пожарными машинами, были слышны сирены тревоги. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Аналогичная акция полиции проходила в городе Звечан. Там косовары открыли огонь по протестующим сербам. Один человек тяжело ранен. Врачи борются за его жизнь. По словам главы Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петара Петковича, в результате действий полиции ранения получили десятки человек.

Президент Сербии Александар Вучич срочно выехал на административную линию с Косовом и Метохией, где провел встречу с представителями сербского населения края.