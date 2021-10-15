МИД Ирана отверг заявление Алиева о причастности Тегерана к наркотрафику

ТЕГЕРАН, 15 октября. /ТАСС/. Тегеран решительно отвергает заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о причастности иранской стороны к организации наркотрафика через Кавказ. С таким заявлением выступил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Представитель МИД решительно отверг новые заявления Алиева в отношении Ирана на заседании стран СНГ", - говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, "такие обвинения служат только интересам Израиля, которые направлены на ухудшение братских отношений народов Ирана и Азербайджана".

Он также заявил о "передовой роли исламской республики в борьбе с контрабандой наркотиков <...>, что неоднократно подтверждалось соответствующими международными организациями". "К сожалению, несмотря на положительные личные послания со стороны Баку в ходе всевозможных контактов, Азербайджан намерен и дальше делать безосновательные заявления для СМИ, на которые [иранская сторона] будет давать соответствующий ответ", - добавил Хатибзаде.

Выступая в пятницу на онлайн-заседании Совета глав государств СНГ, Алиев заявил, что после конфликта в Карабахе в 2020 году Азербайджан "поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана" через ранее контролируемые Арменией территории. После этого, по словам президента республики, объем задержанного героина на других участках азербайджано-иранской границы вырос в два раза. Алиев заявил, что "на протяжении около 30 лет Армения в сговоре и Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу".