В ООН не согласились с представленными Минском оценками событий вокруг офиса организации

ЖЕНЕВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не согласилось с оценками в Минске событий, касающихся деятельности сотрудников офиса всемирной организации, которых белорусские власти обвинили в незаконной оплате услуг адвокатов участников протестных акций. Как сообщили ТАСС в пятницу в женевской штаб-квартире этого управления, "по-прежнему сохраняются различия во взглядах между правительством и организацией по данному вопросу".

"Мы не приемлем характеристику этой ситуации, которая была дана, и особенно версию событий, представленную контролируемыми государством СМИ", - отметил официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл. Он подчеркнул, что "по-прежнему сохраняются различия во взглядах между правительством и организацией по этому вопросу". В штаб-квартире УВКПЧ выражают "глубокое сожаление по поводу манеры, в которой серьезные обвинения против персонала ООН подавались на государственном телевидении, включая использование записей обмена мнениями с государственными официальными лицами в официальных помещениях, что ясно противоречит личному праву на частную жизнь, и надлежащий процесс".

Колвилл напомнил, что с 2020 года до начала 2021-го УВКПЧ выполняла программу через офис координатора ООН в Минске по оказанию юридической помощи "уязвимой группе в Белоруссии". По его словам, в начале 2021 года правительство страны "оспорило действия определенных сотрудников ООН в этом отношении". В ответ в ООН попросили правительство "предоставить, достаточно подробно, информацию о конкретных обвинениях, а также фактическую основу любых обвинений, рассматриваемых против персонала ООН". Из предоставленных организации сведений явствует, что обвинения "касаются осуществления официальных функций официальными лицами ООН", и в этой связи ООН заявила о применимости иммунитета "в отношении какого-либо процесса по данному вопросу". "Мы продолжаем считать, что данный вопрос может быть разрешен непосредственно между сторонами, в полном соответствии с применимыми международными юридическим рамками", - резюмировал Колвилл.

Позиция Минска

Белорусское постоянное представительство в Женеве заявило 12 октября, что офис ООН в Белоруссии незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в "противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти". В дипмиссии пояснили, что в августе 2020 года по инициативе и при поддержке чиновника ООН двумя сотрудниками офиса ООН в Белоруссии "была разработана и реализована незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия". В заявлении постпредства указывалось, что назначенный УВКПЧ в офис постоянного координатора ООН в Белоруссии советник по правам человека инициировал нецелевое использование финансовых средств УВКПЧ, которые предназначались для оказания юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия. При этом "в схеме участвовали белорусские граждане" - директор офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский, а также юрист организации. Как считают в Минске, "международный чиновник ООН, выполнявший функции советника по правам человека в представительстве ООН в Беларуси, проявил политическую пристрастность, спровоцировал нарушение национального законодательства гражданами Беларуси, тем самым грубо нарушил принципы поведения персонала ООН, закрепленные в Положении о персонале ООН".